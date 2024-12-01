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Akçakoca'da Hamsi Bolluğu: Balıkçılar Limana Kasalarca Hamsiyle Döndü

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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, havaların soğumasıyla birlikte denizden bol miktarda hamsi avladı. Tekneleriyle açılan balıkçılar, limana döndüklerinde kasalar dolusu hamsiyle geri geldi ve bu hamsiler çevre illere gönderildi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize açılan balıkçılar, kasalar dolusu hamsiyle limana döndü.

Karadeniz'e kıyısı olan ilçede havaların soğumasıyla hamsi bolluğu yaşandı.

Tekneleriyle açıldıkları Karadeniz'e ağlarını bırakan balıkçılar, limana bol hamsiyle geldi.

Balıkçıların limanda bekleyen kamyonlara yüklediği hamsi dolu kasalar, çevre illere gönderildi.

Kaynak: AA / Ahmet Çelik - Güncel
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