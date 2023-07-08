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Akçakoca'da Fırtına Nedeniyle Denize Giriş Yasaklandı

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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde beklenen fırtına sebebiyle pazar günü denize girmek yasaklandı. Akçakoca Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, fırtına uyarısı nedeniyle tüm plajlarda denize giriş yasağı getirildi.

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde beklenen fırtına nedeniyle pazar günü denize girmek yasaklandı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meteorolojik uyarılara göre yarın etkili fırtına bekleniyor. Beklenen fırtına sebebiyle pazar günü denize girmek yasaklandı. Akçakoca Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, 09.07.2023 Pazar günü denizlerimizde fırtına beklendiğinden tüm plajlarımızda denize girmek yasaklanmıştır ifadeleri yer aldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Akçakoca Fırtına Düzce Güncel Haberler

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