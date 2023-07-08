Akçakoca'da Fırtına Nedeniyle Denize Giriş Yasaklandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde beklenen fırtına sebebiyle pazar günü denize girmek yasaklandı. Akçakoca Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, fırtına uyarısı nedeniyle tüm plajlarda denize giriş yasağı getirildi.