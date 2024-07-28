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Akçakoca'da Denize Girilemiyor

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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, elverişsiz hava ve deniz şartları nedeniyle tüm plajlarda denize girilemiyor. Sahillerde görev yapan cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları ikaz ediyor. Akçakoca Kaymakamlığı, fırtına ve yüksek dalga riskine karşı dikkatli olunmasını istedi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, elverişsiz hava ve deniz şartları nedeniyle tüm plajlarda denize girilemiyor.

Sahillerde görev yapan cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları ikaz ediyor.

Akçakoca Kaymakamlığı, fırtına ve yüksek dalga riskine karşı dikkatli olunmasını istedi.

Kaynak: AA / Güncel

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