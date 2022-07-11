AKÇAKOCA'DA DENİZDE HORTUM OLUŞTU
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde denizde hortum meydana geldi.
DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde denizde hortum meydana geldi. Hortum, karaya ulaşmadan etkisini yitirdi.
Akçakoca ilçesinde sağanak yağış etkili olurken, Karadeniz açıklarında dev hortum meydana geldi. Hortum kısa süreli tedirginlik yarattı. Hortum, deniz üzerinde yaklaşık 10 dakika etkili olduktan sonra kayboldu. Karada bulunan vatandaşlar hortumu cep telefonları ile saniye saniye görüntüledi.
Demirören Haber Ajansı / Güncel