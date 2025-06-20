Akçakoca'da Denizde Boğulma Faciası: Genç Sağlıkçı Hayatını Kaybetti

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Düzce'nin Akçakoca İlçesi'nde serinlemek için denize giren 29 yaşındaki Mahsun Yayasit, akıntıya kapılarak boğuldu. Ekipler, kaybolan genç sağlıkçıya ulaştı ancak hiç bir müdahale işe yaramadı.

Düzce'nin Akçakoca İlçesi'nde serinlemek için denize giren kişi boğularak hayatını kaybetti.

D-655 Akçakoca- Alaplı bağlantı yolu Akkaya Plajı'nda serinlemek için denize giren Mahsun Yayasit (29) akıntıya kapıldı.

Yayasit'in kıyıya çıkmadığını gören vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye, Sahil Güvenlik, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede dalış yapan ekipler kaybolduğu bölgeden yaklaşık 1 kilometre uzakta Yayasit'e ulaştı.

Ekiplerce denizden çıkarılarak sahile getirilen Yayasit'in, sağlık personelince yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlendi.

Yayasit'in Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Akçakoca 112 Acil Sağlık ekibinde görevli acil tıp teknikeri (paramedik) olduğu öğrenildi.

Genç sağlıkçının cenazesi Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
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