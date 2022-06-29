Akçakoca'da "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" kutlamaları iptal edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Akçakoca'da "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" kutlamaları iptal edildi

AA - Soner Şen - Güncel
 - Güncelleme:
Akçakoca'da 'Denizcilik ve Kabotaj Bayramı' kutlamaları iptal edildi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 1 Temmuz'da yapılması planlanan "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" kutlamalarının sel felaketi nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 1 Temmuz'da yapılması planlanan "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" kutlamalarının sel felaketi nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimiz ve ilçemizde yaşanan sel felaketi dolayısıyla 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda yapmayı planladığımız kutlama programı (yağlı direk, halat çekme, sandal ve yüzme yarışları) iptal edilmiştir." denildi.

Söz konusu tarihte sadece deniz şehitleri anısına denize çelenk bırakılacağı bildirildi.

AA / Soner Şen - Güncel

Kabotaj Ve Deniz Bayramı Denizcilik 1 Temmuz Akçakoca Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title