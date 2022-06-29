Akçakoca'da 'Denizcilik ve Kabotaj Bayramı' kutlamaları iptal edildi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 1 Temmuz'da yapılması planlanan "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" kutlamalarının sel felaketi nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimiz ve ilçemizde yaşanan sel felaketi dolayısıyla 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda yapmayı planladığımız kutlama programı (yağlı direk, halat çekme, sandal ve yüzme yarışları) iptal edilmiştir." denildi.

Söz konusu tarihte sadece deniz şehitleri anısına denize çelenk bırakılacağı bildirildi.