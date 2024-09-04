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Akçakoca'da Bol Miktarda Palamut Yakalandı

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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar limana bol miktarda palamutla döndü. Balıkçılar, palamutları çevre illere sevkiyat için yola çıkardı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar limana bol miktarda palamutla döndü.

Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından birine sahip Akçakoca'da tekneleriyle Karadeniz'e açılan balıkçılar, ağlarına takılan palamutları kasalara istifledikten sonra sabah erken saatlerde limana yanaştı.

Akçakoca Limanı'na gelen sevkiyat araçlarına kasalar halinde yüklenen palamutlar, balıkçı tezgahlarını süslemek için çevre il ve ilçelere doğru yola çıktı.

Balıkçılardan Haydar Yaman, yeni sezonda palamudun kendisini göstermeye başladığını belirterek, "İnşallah böyle devam ederse vatandaşımız bu yıl ucuz fiyatlara balık yiyecek." dedi.

Balıkçı Gürol Alpan ise yeni sezona geçen seneye göre çok daha iyi başlangıç yaptıklarını söyledi.

Akçakoca'da balıkçı tezgahlarında palamudun 3 tanesi 200 liradan alıcı buluyor.

Kaynak: AA / Güncel

Balıkçılık Akçakoca Ekonomi Güncel Tarım

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