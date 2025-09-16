Haberler

Akçakoca'da Amca Oğlunu Tabancayla Vuran Kişi Yakalandı

Akçakoca'da Amca Oğlunu Tabancayla Vuran Kişi Yakalandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Y.C., husumetli olduğu amcasının oğlu Fahri Cesur'u tabancayla vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan Y.C. jandarma tarafından yakalandı, soruşturma devam ediyor.

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde Y.C., husumetli olduğu amcasının oğlu Fahri Cesur'u (57) tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, dün Koçullu köyünde meydana geldi. Y.C. ile husumetli olduğu amcasının oğlu Fahri Cesur, köyde karşılaştı. Burada ikili arasında tartışma çıktı. Y.C., yanında bulunan tabancayla Fahri Cesur'a ateş açtı. Köylülerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Fahri Cesur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından kaçan Y.C., jandarma tarafından yakalandı. Köyün eski muhtarı olduğu öğrenilen Cesur'un cenazesi inceleme sonrası morga kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
