Akçakoca'da 2 torbacı tutuklandı

AKÇAKOCA, DÜZCE (DHA) - DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde iki ayrı operasyonda polisin düzenlediği iki ayrı operasyonda 2 torbacı yakalanıp tutuklandı. Şüphelilerin, farklı zamanlarda aynı günlük kiralık evde kaldığı belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü ortak çalışmalarda, 17 Mart'ta, Ayazlı Mahallesi'nde durumundan şüphelenip durdurulan araçtaki B.Z. yakalandı. Şüphelinin yapılan GBT'sinde hakkında 2 ayrı suçtan 600 lira adli para cezası ve 2 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aynı eve 9 Nisan'da yaptığı baskında 15,5 gram metamfetamin, metamfetamin içiminde kullanılan 3 cam pipo, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 6 kartuş, kurusıkıdan çevirme 2 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 17 mermi ele geçirildi. A.Y. de tutuklanıp cezaevine gönderildi.