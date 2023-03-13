Akçakoca'da 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde evin bodrum katında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde evin bodrum katında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Yenice köyünde Muhammet K'ye ait 2 katlı evin bodrum katında bulunan kalorifer kazanında yangın çıktı. Evden dumanlar yükseldiğini gören çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü.
Bodrum katı kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Güncel