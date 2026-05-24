Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, Görevden Uzaklaştırıldı

Güncelleme:
Düzce'nin Akçakoca ilçesi Belediye Başkanı Fikret Albayrak, 'icbar suretiyle irtikap' suçlamasıyla tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

(ANKARA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesi Belediye Başkanı Fikret Albayrak, "icbar suretiyle irtikap" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından, İçişleri Bakanlığı'nca görevinden de uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı, Düzce'nin Akçakoca İlçesi Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Albayrak hakkında "icbar suretiyle irtikap" suçu kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde Düzce 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin 23 Mayıs 2026 tarihli kararıyla tutuklama kararı verildiği hatırlatıldı.

Tutuklama kararının ardından Albayrak'ın, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi kapsamında "geçici tedbir" olarak görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi.

Kaynak: ANKA
