Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, Görevden Uzaklaştırıldı
(ANKARA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesi Belediye Başkanı Fikret Albayrak, "icbar suretiyle irtikap" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından, İçişleri Bakanlığı'nca görevinden de uzaklaştırıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Albayrak hakkında "icbar suretiyle irtikap" suçu kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde Düzce 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin 23 Mayıs 2026 tarihli kararıyla tutuklama kararı verildiği hatırlatıldı.
Tutuklama kararının ardından Albayrak'ın, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi kapsamında "geçici tedbir" olarak görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi.