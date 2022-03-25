Akçakale'nin ilk mesire alanında sulama için sondaj kuyusu açıldı

AKÇAKALE, ŞANLIURFA (Bültenler) - Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın girişimleri ve Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile ilçeye kazandırılan ilk mesire alanı için sondaj kuyusu açıldı.

50 yıllık ağaçları, yeşillendirilen alanları, kamelya, yürüyüş parkurları, çocuk parkı ve düğün salonu ile ilçeye kazandırılan ilk mesire alanında çalışmalarda son viraja girildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile yürütülen çalışmalar kapsamında son olarak mesire alanının sulama ihtiyacının karşılanması sondaj kuyusu açıldı.

Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Halef Karataş da çalışmaları yerinde incelemek için mesire alanına gitti ve yetkililerden bilgi aldı.

BAŞKAN YARDIMCISI KARATAŞ: DEVASA İŞLER YAPMAYA DEVAM EDİYORUZ

Mesire alanı ile harika bir yaşama alanı oluşturduklarını söyleyen Başkan Yardımcısı Karataş sondaj kuyusunun açılmasına dair şu açıklamalarda bulundu:

"Yıldız ilçe Akçakale'mizi inşaa etme yolunda devasa projelere, devasa işleri yapmaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz mesire alanımızda yaklaşık 50 bin metrekarelik bir alan üzerinde Akçakale'mize yakışır bir şekilde bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeynel Abidin Beyazgül'ün de katkıları, gayretleri ile beraber çok güzel bir mesire alanı oluşturduk. Mesire alanımızda 40-50 yaşlarında ağaçlarımız mevcut. Bu araçların yanı sıra burada yapılan düzenleme ile beraber yeşil bir alan oluşturduk. Çimler ekildi, oyun alanları, kamelyalar bütün donatıları ile beraber harika bir yaşam alanı oluşturduk. Bu mesire alanımızın su ihtiyacının karşılanması ağaçlarımızı sulanması için de her detay düşünüldü. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeynel Abidin Beyazgül'ün katkıları ile sondaj kuyusu çalışması yapıyoruz. Burada bu sondaj kuyusu ile beraber millet bahçemizin, mesire alanımızın bütün sulama ihtiyacı buradan karşılanacak. Dolayısıyla mesire alanımız bütün donatı alanlarıyla Akçakale'mize, sınırda yıldız ilçe olarak yükselen yıldız Akçakale'mize, aziz milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz."

"BAŞKAN YALÇINKAYA'NIN GÖSTERDİĞİ İSTİKAMETTE AKÇAKALE'Yİ GELECEĞE TAŞIYORUZ"

Mesire alanı içerisinde yapılan ilk düğün salonunun tamamlandığını ve hizmete sunulduğunu da belirten Başkan Yardımcısı Karataş "Aynı zamanda burada millet bahçemizin içinde düğün salonumuz da hazır oldu. Bütün müştemilatları tamamlandı, ilk düğünleri gerçekleştirildi. Burada bu mesire alanının içerisinde Akçakale'mize kazandırmış olduğumuz düğün salonu ile beraber böyle bir yaşam alanının kazandırılması bizleri mutlu ediyor. Her zaman söylediğimiz gibi Akçakale'mizin gelecek vizyonunu, gelecek yüzyılını, insanlarımızın yaşam alanlarını yeşillendirme ye modernleştirme ve iyileştirmeye devam edeceğiz. Şimdiden Akçakale'mize hayırlı uğurlu olsun. Akçakale Belediye Başkanımız Mehmet Yalçınkaya'nın ufku ve vizyonu gösterdiği istikamette Akçakale'yi geleceğe taşımaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Yardımcısı Karataş, incelemelerinin ardından parkta oynayan çocuklarla da yakından ilgilendi ve daha sonra alandan ayrıldı.

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