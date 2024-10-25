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Akçakale'deki Yangında Mahsur Kalan İki Çocuk Battaniyeye Atlayarak Kurtuldu

Akçakale'deki Yangında Mahsur Kalan İki Çocuk Battaniyeye Atlayarak Kurtuldu
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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir evde çıkan yangında mahsur kalan iki çocuk, çevredeki vatandaşların açtığı battaniyeye atlayarak kurtuldu. Yaralı çocuklar hastaneye sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki bir evde çıkan yangında mahsur kalan ve vatandaşlarca açılan battaniyeye atlayan 2 çocuk yaralandı.

Fevzi Çakmak Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki 4 katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını gören çevredekiler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Daireyi saran alevler ve yoğun duman sebebiyle dışarı çıkamayıp mahsur kalan 2 çocuk, evin balkonundan çevredeki vatandaşların açtığı battaniyeye atlayarak kurtuldu. Bu anlar kameralarca kayda alındı.

Yaralanan çocuklar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın evde hasara neden oldu.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel

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