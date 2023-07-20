Akçakale'deki silahlı kavgada 10 şüpheli gözaltına alındı
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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde önceki gün çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili olarak 10 şüpheli gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 10 şüpheli gözaltına alındı.
Ekinyazı Mahallesi'nde önceki gün aralarında husumet bulunan akraba ailenin fertleri arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Ekipler, silahlı kavgaya ilişkin 10 şüpheliyi yakaladı.
Emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde önceki gün çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel