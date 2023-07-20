Akçakale'deki silahlı kavgada 10 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde önceki gün çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili olarak 10 şüpheli gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.