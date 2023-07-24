Akçakale'de traktör kazasında çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde devrilen traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti. İbrahim (14) ile Mustafa Ayez kardeşlerin babalarına ait traktörü çalıştırdığı sırada Mustafa Ayez traktörün altında kaldı. Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak yapılan müdahalelere rağmen çocuk kurtarılamadı.