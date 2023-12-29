Akçakale'de Telefonla Dolandırıcılık Yapan 3 Zanlı Tutuklandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, telefonla aradıkları kişilere kendilerini hakim ve savcı gibi tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Adresteki aramada, 9 cep telefonu, 4 SIM kart, 80 uyuşturucu hap ve 1 hafıza kartı ele geçirildi. Zanlıların 14 ilde 21 kişiyi söz konusu yöntemle dolandırdıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.