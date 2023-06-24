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Akçakale'de telefon dolandırıcılığı operasyonu: 5 tutuklama

Akçakale'de telefon dolandırıcılığı operasyonu: 5 tutuklama

Güncel Haberler

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan İ.H.T, T.A, M.T, A.U. ve A.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan İ.H.T, T.A, M.T, A.U. ve A.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Akçakale ilçesinde 21 Haziran'da telefon dolandırıcılık operasyonunda İ.H.T, T.A, M.T, A.U. ve A.K. gözaltına alınmış, adreslerde yapılan aramada, 23 cep telefonu, içinde adres sorgu programı bulunan 3 dizüstü bilgisayar, tablet, 2 pompalı tüfek, 2 tabanca, 92 mermi, 79 kartuş, 33 uyuşturucu hap, 5 bin 600 dolar, 1100 lira, 1 bilezik, 4 flaş bellek, 1 hafıza kartı, 5 SIM kart ve 4 SIM kart bloğu ele geçirilmişti.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Şanlıurfa Güncel Haberler

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