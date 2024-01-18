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Akçakale'de silahlı saldırı sonucu öldürülen kişinin zanlısı yakalandı

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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir kişinin silahla öldürüldüğü olaya ilişkin aranan zanlı, yapılan operasyonla yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), cinayetin detaylarını araştırdı ve zanlının saklandığı yer tespit edildi. Zanlı, jandarma tarafından gözaltına alındı ve adliyeye sevk edilecek.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 1 kişinin silahla öldürüldüğü olaya ilişkin aranan zanlı, operasyonla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Ekinyazı Mahallesi'nde A.Ö'nün 6 ay önce silahla vurularak öldürülmesine ilişkin detaylı çalışma yürüttü.

Cinayet zanlısı F.T'nin Eyyübiye ilçesi Yenice Mahallesi'nde saklandığını tespit eden ekipler, eve düzenlediği operasyonla zanlıyı yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: AA / Güncel

Şanlıurfa JASAT Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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