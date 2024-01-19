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Akçakale'de silahlı saldırı sonucu öldürülen kişinin katili yakalandı

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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesi olayına ilişkin aranan zanlı, yapılan operasyonla yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cinayet zanlısının saklandığı adresi tespit ederek operasyon düzenledi ve zanlıyı gözaltına aldı. Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 1 kişinin silahla öldürüldüğü olaya ilişkin aranan zanlı, operasyonla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Kılıçlı Mahallesi'nde H.K'nin 18 ay önce silahla vurularak öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.

Cinayet zanlısı A.E'nin saklandığı adresi tespit eden ekipler, eve düzenlediği operasyonla zanlıyı yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: AA / Güncel

Şanlıurfa Güvenlik Cinayet Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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