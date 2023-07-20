Akçakale'de silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı, 10 gözaltı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 10 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, önceki gün Akçakale ilçesine bağlı Ekinyazı Mahallesinde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan akraba ailenin fertleri arasında çıkan silahlı kavgada Ahmet O. (35) hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. Olay sonrası bölgeye giden ekipler, silahlı kavgaya ilişkin 10 şüpheliyi yakaladı. Emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA