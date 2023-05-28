Akçakale'de oy kullanma tartışması

Akçakale Kaymakamlığı, Yazlıca Mahallesi'nde oy kullanma işleminin sorunsuz şekilde devam ettiğini bildirdi. Ancak vatandaşlarla gözlemciler arasında ufak çaplı bir tartışma yaşandığı belirtildi.