Akçakale'de Otomobilin Çarptığı 15 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki Eren Y'ye otomobil çarptı ve çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, otomobilin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.
A.T. yönetimindeki 27 RU 01 plakalı otomobil, kırsal Dalca Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Eren Y'ye (15) çarptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Eren Y, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Eren Y'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından morga götürüldü.
Otomobil sürücüsü A.T. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel