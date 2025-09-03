Haberler

Akçakale'de Otomobilin Çarptığı 15 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki Eren Y'ye otomobil çarptı ve çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, otomobilin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.

A.T. yönetimindeki 27 RU 01 plakalı otomobil, kırsal Dalca Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Eren Y'ye (15) çarptı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Eren Y, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Eren Y'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından morga götürüldü.

Otomobil sürücüsü A.T. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
81 ilde yapılan son seçim anketi: Zirvede kıyasıya bir rekabet var

81 ilde seçim anketi yapıldı, işte çıkan sonuç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kalması için her şey yapılıyor! Galatasaray'dan bomba Barış Alper kararı

Galatasaray'dan bomba Barış Alper kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.