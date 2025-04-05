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Akçakale'de Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir motosikletin devrilmesi sonucu sürücü ve bir yolcusu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

İ.K. yönetimindeki 63 AIB 885 plakalı motosiklet, kırsal Bulutlu Mahallesinde sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Devrilen motosikletteki sürücü ve F.M. yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Güçlü - Güncel
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