Akçakale'de kurallara uymayan 3 fırına ceza uygulandı - Haberler

Akçakale'de kurallara uymayan 3 fırına ceza uygulandı Akçakale Belediyesi zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde 3 fırına cezai işlem uyguladı. Akçakale Belediyesi zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde 3 fırına cezai işlem uyguladı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta müdürlüğü ekiplerinin işyerlerine yönelik denetimleri devam ediyor. Bu kapsamda ilçedeki 14 fırında yapılan denetimlerde hijyen, gramaj ve fiyat kontrolleri yapıldı. Kurallara uymadığı tespit edilen 3 fırın işletmecisine cezai işlem uygulandı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, vatandaşların sağlığını korumak adına çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirterek "Önceliğimiz sağlık. Vatandaşımızın sağlığı, huzur için sahadayız. Kurallara uymayanlara karşı da asla taviz vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı. AA / Yasin Dikme - Güncel Zabıta Güncel Haberler

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