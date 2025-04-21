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Akçakale'de Kaybolan Çocuk Sulama Kanalında Ölü Bulundu

Akçakale'de Kaybolan Çocuk Sulama Kanalında Ölü Bulundu
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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde kaybolan 13 yaşındaki Bünyamin Saruhan, sulama kanalında ölü bulundu. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine yapılan aramada, ekipler çocuğun cesedine ulaştı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde dün kaybolan çocuk sulama kanalında ölü bulundu.

Kırsal Aşağıcinpolat Mahallesi'nde yaşayan Bünyamin Saruhan'ın (13) dün kaybolması üzerine ailesi jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma ve dalgıç polis ekipleri çalışmaları sulama kanalında yoğunlaştırdı.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda sulama kanalında Saruhan'ın cesedine ulaşıldı.

Ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA / Mustafa Güçlü - Güncel
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