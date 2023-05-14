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Akçakale'de farklı adaylara oy veren aşiret üyeleri kavga etti

Akçakale'de farklı adaylara oy veren aşiret üyeleri kavga etti

Güncel Haberler

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde farklı adaylara oy veren iki aşiretin üyeleri arasında çıkan tartışma taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde farklı adaylara oy veren iki aşiretin üyeleri kavga etti. Çevredekilerin araya girmesiyle son bulan kavga, kameraya yansıdı.

Koruklu Mahallesi'nde farklı adaylara oy veren iki aşiretin üyeleri arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Taşlı, sopalı kavgada bir otomobilin önü kesildi. Oy kullanmadan dönen aşiret üyelerinin bulunduğu aracın camları kırıldı. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga son buldu. Kavga kameraya yansıdı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Güncel

Akçakale kavga Güncel Haberler

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