Akçakale'de Borç Tartışması Kanlı Bitti: Yeğeni Av Tüfeğiyle Öldürdü
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir kişi, borç meselesi yüzünden tartıştığı yeğenini av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olay, Kırsal Alıncak Mahallesi'nde gerçekleşti ve jandarma ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir kişi, tartıştığı yeğenini av tüfeğiyle öldürdü.
Kırsal Alıncak Mahallesi'nde M.K. (33) ile yeğeni H.İ.K. (29) arasında borç meselesi yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Pompalı tüfekle yaralanan H.İ.K, kaldırıldığı Akçakale Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan M.K'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Mustafa Güçlü - Güncel