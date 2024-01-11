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Akçakale'de 7 Ton Sahte Deterjan Ele Geçirildi

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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, çeşitli markaların ambalajlarını kullanarak sahte deterjan satışı ve depolandığı belirlenen bir adreste yapılan operasyonda 7 ton 800 kilogram sahte deterjan ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, 7 ton 800 kilogram sahte deterjan ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçede çeşitli markaların ambalajlarını kullanarak sahte deterjan satışı ve depolandığı belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Depoda yapılan aramada, bidon ve çuvallar içerisinde 7 ton 800 kilogram sahte deterjan ele geçirildi.

Olayla ilgili depo sahibinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Şanlıurfa Güvenlik Suç Operasyon Güncel Haberler

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