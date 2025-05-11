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Akçakale'de 34 Milyon TL Değerinde Kaçak Gözlük ve Hırdavat Ele Geçirildi

Akçakale'de 34 Milyon TL Değerinde Kaçak Gözlük ve Hırdavat Ele Geçirildi
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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 34 milyon TL olan kaçak imitasyon güneş gözlükleri ve çeşitli hırdavat malzemeleri ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 3 kişi gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde bir depoya düzenlenen baskında, kaçak olarak yurda sokulan ve piyasa değeri yaklaşık 34 milyon TL olan imitasyon güneş gözlükleri ile çeşitli hırdavat malzemeleri ele geçirildi. Olaya ilişkin 3 kişi de gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, Suriye'nin Tel Abyad kentiyle sınır komşusu olan Akçakale'de bir depoda kaçak malzemelerin bulunduğu yönünde bilgisini alması üzerine harekete geçti. Jandarma özel timlerinin de katıldığı operasyonda, söz konusu depoya baskın düzenlendi. Depoda yapılan aramada, kutular içinde muhafaza edilen 65 bin 500 gümrük kaçağı imitasyon güneş gözlüğü, 3 bin 350 İngiliz anahtarı, 290 zincirli filtre sökme aparatı, 230 ayarlanabilir pense ve 20 alyan takımı ele geçirildi.

Piyasa değerinin yaklaşık 34 milyon TL olduğu öğrenilen Suriye'den kaçak olarak yurda sokulan malzemelere el konulurken, olaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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