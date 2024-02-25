Akçakale'de 12 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. İşlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, polis ekiplerince yapılan denetimlerde "dolandırıcılık" suçundan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.T. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.