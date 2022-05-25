Akçakale-Bolatlar arasında 3. Etap çalışmaları başladı - Haberler

Projeleri ile Akçakale'nin çehresini ve geleceğini değiştiren Başkan Yalçınkaya ile yol çalışmalarında da modern düzenlemeler devam ediyor.

Akçakale- Şanlıurfa güzergahı Bolatlar mevkisinde 3. Etap çalışmaları başladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında asfalt sökümü yapılıyor. Söküm işlemlerinin ardından yola sıcak asfalt serimi yapılacak.

Her fırsatta sahaya inen Başkan Yalçınkaya yine çalışmaları incelemek için bölgeye gitti. Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Yalçınkaya yolun yakın tarihte hizmete sunulacağını ifade ederek "Urfa-Suriye yolunun ana güzergahındayız. Kalan son etabın asfalt çalışmalarına başladık. Akçakale-Bolatlar-Fişengi arasının son kalan asfaltının sökümüne başladık. İnşallah yakın bir tarihte Urfa'ya giden sağ şeridin asfaltını bitirip Akçakale'nin ve bölgenin hizmetine sunmuş olacak. Hedefimiz; gelecekte ihracat-ithalat ve transit ticaretin merkezi haline getirmek. Organize sanayi ile üretim yapan bir merkez oluşturmak ve bu merkezi inşa ederken yollarıyla, caddeleriyle, altyapısı, doğalgazı, içme suyu ile bir Akçakale'yi ortaya koymak. Bugün itibariyle bütün bu dediğimiz eserlerin yapımı müteahhitlerin gayreti ile sonuçlandırılmaya çalışılmaktadır. Biz; büyükşehir, Ankara ve bakanlık olarak Akçakale'nin muazzam bir yere taşınmasını için gayretlerimize devam ediyoruz. Yapılan hizmetler halkımıza hayırlı olsun" dedi.

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