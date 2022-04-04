Akçakale Belediyesi'nde denetimler aralıksız sürüyor - Haberler

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Akçakale Belediyesi'nde denetimler aralıksız sürüyor

Bültenler - Güncel
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Akçakale Belediyesi'nde denetimler aralıksız sürüyor

Ramazan Ayı dolayısıyla denetimlerini sıklaştıran Akçakale Belediyesi Zabıta ekipleri fırınlarda hijyen ve gramaj denetimi yaptı.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın talimatları ile Ramazan Ayı dolayısıyla denetimlere ağırlık veren Zabıta Müdürlüğü ekipleri bu sabah fırınları denetledi.

Ekipler işletmelerin hem depo hem de imalat bölümlerinde hijyen kontrolü yaparken özellikle Ramazan Pidesi başta olmak üzere tüm ekmek çeşitlerinin de gramajını kontrol etti. Eksik gramaj dolayısıyla 4 fırın işletmesine cezai işlem uygulandı. Tüm işletmeler kurallara uyulması konusunda da uyarıldı.

Denetimlerin süreceği bildirildi.

Bültenler / Güncel

Mehmet Yalçınkaya, Zabıta Müdürlüğü, Ramazan, Güncel, Haberler

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