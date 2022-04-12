Akçakale Belediye Başkanı sözünü verdiği park çalışmalarında 4'üncüsüne başlandı

Akçakale Belediyesi ilçeye yepyeni parklar kazandırmaya devam ediyor.

Başkan Mehmet Yalçınkaya'nın talimatları ile yeşil ve sosyal alanların artırılması ilçede başlatılan park yapım hamlesi kapsamında 4'üncü parkiçin çalışmalar başladı. Yenişehir Mahallesi'nde Filistin Parkı'nın yapımı için Fen İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince toprak dolgu yapılıyor.

Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Halef Karataş da bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Yardımcısı Karataş'a Mahalle Muhtarı Ahmet Toygar da eşlik etti.

BAŞKAN YARDIMCISI KARATAŞ: DURMADAN ÇALIŞACAĞIZ

İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Yardımcısı Karataş gece gündüz demeden çalışmaların yürütüleceğine dikkat çekerek "Çocuklar ve büyüklerin beraber mutlulukla vakit geçirebilecekleri yaşanabilir, güzel alanlar oluşturma hedefiyle 2022 yılında büyük bir hamle başlattık. Fen İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimizle koordinasyon içerisinde Yenişehir Mahallemizdeyiz. Filistin Parkı'mızda çalışmalarımıza 'Ya Allah, bismillah' diyerek başladık. Şuan gece ekibimizle saat 24.00'e kadar hiç durmadan, bıkmadan ve yılmadan çalışıyoruz. Akçakale'mize günde 3 vardiya şeklinde tüm personelimiz ile durmadan çalışacağız."

"PARKLARIMIZ HAYIRLI OLSUN"

Şuana kadar 3 parkın hizmete sunulduğunu toplamda 10 parkın yapılacağını dile getiren Başkan Yardımcısı Karataş şöyle konuştu:

"Yeşil alan hamlemize Turgut Özal Mahalle'mizde Aynel Arus Parkı'mız ile başladık. Fatih Sultan Mehmet Mahalle'mizde Mina Parkı ile devam ettik. Yenişehir Mahalle'mizde Kudüs Parkı'nı tamamlayıp halkımızın hizmetine sunduk. Şuanda Filistin Parkı'ndayız. Parkımızda toprak dolgu çalışmasına gece vardiyası ile beraber devam ediyoruz. Yaser Arafat, Gazze, Bağdat, Şam, Mekke ve Medine parklarımızı sırasıyla ve büyük bir hızla tamamlamak üzere yola çıktık. İsimlerde de anlaşıldığı üzere her bir parkımızda Ortadoğu coğrafyamızın, gönül coğrafyamızın birer kalesini, birer manevi iklimini; Başkanımız Sayın Mehmet Yalçınkaya'nın talimatları ve talepleri doğrultusunda sınırda yıldız ilçemiz, muhacire ensar olan Akçakale'mizde yaşatma adına yola çıktık. Bu parkları inşa etmenin heyecanını yaşıyoruz. Bir gün gelecek biz susacağız, yüzlerce yıl eserlerimiz konuşulacak. Akçakale'ye ne kadar hizmet etsek azdır. Sürekli sahadayız. Durmak yok, yola devam. Parklarımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum."

MUHTAR TOYGAR: BELEDİYE GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR

Muhtar Toygar da Başkan Yalçınkaya ve ekibine teşekkür ederek "Yenişehir mahalle halkı adına teşekkür ediyoruz. Yaklaşık 6-7 tane parkımız var. Akçakale Belediyesi gece-gündüz, durmadan millet için hak için çalışıyor" dedi.

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