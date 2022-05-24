Akçakale Belediye Başkanı, esnaf toplantılarını sürdürüyor - Haberler

Geçtiğimiz gün fırıncı esnafı ile bir araya gelen Başkan Yalçınkaya bu oto alım satım esnafıyla buluştu. Belediye sosyal tesislerinde gerçekleşen toplantıda Başkan Yalçınkaya ilçeye kazandırılan proje ve hizmetleri anlattı. Esnafın taleplerine kulak veren Başkan Yalçınkaya yeni bir oto galericiler sitesi kurulması her türlü desteği vereceğini söyledi.

Toplantıya dair açıklamalarda bulunan Başkan Yalçınkaya organize sanayi bölgesinin kurulacağını belirterek "Burada çok genç arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımızın gayretlerini takdirle karşılıyorum. Akçakale'nin geleceğinde söz sahibi olacaklar. İnşallah büyük yatırımcılar buradaki genç kardeşlerimizden çıkacak. Organize Sanayi Bölgesini kuracağız. Orada da çok büyük işler olacak. O işlerin de mimarı buradaki arkadaşlarımızdan çıkacak. Ben ona inanıyorum" dedi.

BAŞKAN YALÇINKAYA: HEDEFİMİZ GALERİCİLER SİTESİNİ AKÇAKALE'NİN HİZMETİNE SUNMAK

Galericiler sitesinin kurulması için tüm imkanları seferber edeceklerini söyleyen Başkan Yalçınkaya şöyle konuştu:

"Bu şehri dağınıklıktan ve kendilerini de bazı sorunlardan kurtarmak üzere bu toplantıyı yapmış bulunuyoruz. Hedefimiz; Akçakale'de muazzam, modern, mükemmel bir oto galericileri sitesi inşa etmek ve Akçakale'nin hizmetine sunmak. Arkadaşlarımızla mutabakata vardık. En kısa zamanda ütün adımları atacağız. Süratle bu sitenin yapılması ve faaliyete geçmesi için belediye olarak bütün gayretimizi ortaya koyacağız. Ben kendilerine destek ve gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Belediye tarafından ne gerekiyorsa elimizden ne geliyorsa yapacağız.Bulunduğumuz ilçenin, yörenin bütün imkanlarını kendileri için seferber edeceğiz. Şuanda sorun olan galericiler sitesi yakın bir tarihte sorun olmaktan çıkıp Akçakale'ye imkan olarak dönecek. Buna inanıyorum. Bu gayretle çalışacağız. "

Toplantı, hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu.

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