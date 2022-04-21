Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, trafiğin daha güvenli olacağına dikkat çekti

AKÇAKALE, ŞANLIURFA (Bültenler) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Akçakale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda temeli atılan üst geçidin ayakları yükselirken, Başkan Yalçınkaya da çalışmaları incelemek için bölgeye gitti. Başkan Yalçınkaya'ya incelemeleri sırasında Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Yaşarer ve Halef Karataş da eşlik etti. Başkan Yardımcıları projenin ve inşaatın şuan ki aşamasına dair Başkan Yalçınkaya'ya bilgiler verdi.

BAŞKAN YALÇINKAYA: ÖLÜMLÜ KAZALARI ÖNLECEYEK

İlçenin aynı zamanda giriş kapısı olma niteliği de taşıyacak üst geçit için açıklamalarda bulunan Başkan Yalçınkaya "Urfa-Akçakale-Halep ana yolundayız. Anayolunun üst geçidinin temel atma törenini gerçekleştirdik ve ardından yapımına başladık. Hastane ve eczane arasında bir köprü olacak, buradaki ölümlü kazaları büyük ölçüde önleyecek" dedi.

"AKÇAKALE'YE HAYIRLI OLSUN"

Üst geçidin tasarımı hakkında da bilgiler paylaşan Başkan Yalçınkaya, trafik güvenliğine bir kez daha dikkat çekerek "Mimari yapısı Urfa taşından ve Urfa mimarisine özgü Harran Üniversitesi rasathanesinin kuleleri ve Harran evlerinin kubbeleri üzerinde olacak. Çift asansör ve çift merdivenli üst geçit olacak. Bu üst geçit inanıyorum ki geçmişte yaşanmış ölümlü kazaların tamamını ortadan kaldıracak. Akçakale'ye ve esnaf kardeşlerimize hayırlı olmasını Cenabı Hakk'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçınkaya incelemelerinin ardından daha sonra bölgeden ayrıldı.

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