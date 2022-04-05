Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya vatandaşlar tarafından yogun ilgi

AKÇAKALE, ŞANLIURFA (Bültenler) - Başkan Yalçınkaya da ziyarette pazar yerinin inşaatına başlanacağı müjdesini verdi.

Ramazanın manevi havasını esnaf ve vatandaşla birlikte yaşamak isteyen Başkan Yalçınkaya, iftar öncesi Halep yolu bölgesine gitti. Burada esnafı tek tek ziyaret eden Başkan Yalçınkaya, vatandaşlarla da görüşüp hayırlı ramazanlar diledi. Hem esnafın hem vatandaşların büyük teveccühü ile karşılaşan Başkan Yalçınkaya; talep ve önerilere de kulak verdi. Başkan Yalçınkaya, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı da çekmeyi ihmal etmedi.

BAŞKAN YALÇINKAYA: PAZAR YERİ İNŞAATI HEMEN BAŞLIYOR

Ziyareti kapsamında Pazarcılar Dernek Başkanı Mehmet Toktimur'la da görüşen Başkan Yalçınkaya, müjdeli bir haber paylaşarak "Pazar yerinin birisinin hemen inşaatına başlıyoruz. Üzülerek söylüyorum; bu konuda geride kaldık. Bizim gayretlerimiz devam ediyor. Telafi edip, Pazar yerini inşallah kardeşlerimizin emrine vereceğiz. Akçakale'yi yıldız bir ilçe yapma yolunda canla başla arkadaşlarımız ile beraber çalışıp inşallah güzel bir yere getireceğiz" dedi.

Dernek Başkanı Toktimur da Başkan Yalçınkaya'ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek şöyle konuştu:

"En kısa zamanda pazarlarımızdan bir tanesi yapılacak. İnşallah öbürü de bir an önce yapılır. Kendisine ilgisinden dolayı çok teşekkür ediyoruz."

Başkan Yalçınkaya daha sonra bölgeden ayrıldı.

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