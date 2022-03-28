Akçakale Belediye Başkanı kırsaldaki çalışmaları takdir toplamaya devam ediyor

Akçakale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahallelerde yürüttüğü yol çalışmaları kapsamında Eke Kırsal Mahallesi'nde de çıkarma yaptı. Mahalle içi yollar kısa sürede tamamlanırken Başkan Yalçınkaya da mahalleye giderek çalışmaları yerinde inceledi.

Mahalle Muhtarı Casım Birişik ve mahalle sakinleri ile görüşen Başkan Yalçınkaya, takdirle karşılandı. Muhtar Birişik, çalışmalardan dolayı Başkan Yalçınkaya ve ekibine teşekkür ederek "Gelmiş geçmiş bütün başkanlardan örnek bir başkan. İmkanlar bu kadar. Zor süreçten geçiyoruz. Daha da iyi olacağına inanıyorum" dedi.

BAŞKAN YALÇINKAYA: YOLUN BATISININ TAMAMINI BİTİRECEĞİZ

Hedeflerinin bölgedeki yolları yaz sonuna kadar tamamlamak olduklarını açıklayan Başkan Yalçınkaya ise şöyle konuştu:

"Burada eksik olan hizmetleri tamamlamaya çalışıyoruz. Uzun yıllardır ihmal edilmiş, geri bıraktırılmış köylerimizi canla başla gayretle mümkün olduğu kadar yaşanabilir hale getirmek istiyoruz. Yollarıyla, içme suları, aydınlatmalarıyla inşallah mükemmel bir hale gelecek. Buradaki köylerin çalışmalarını yakın zamanda başlattık. İnşallah bu yaz yolun batısının tamamını bitireceğiz. Hedefimiz o. Yolun batısında epey köyümüz var. Şartlar zor, imkanlar kısıtlı. Azmimizden ve hedefimizden şaşmayacağız. Tüm hedefimiz burayı batıdaki köyler seviyesine getirmek. Çalışmaların hayırlı olmasını Cenabı haktan niyaz ediyorum."

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