Akçaağaçlar, Çin'in Ganzhou Kentinin Güzelliğine Ahenk Katıyor
Akçaağaçların çeşitli görüntüleriÇin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin Ganzhou kentinde bulunan turistik bir bölge, akçaağaçların büyüleyici renkleriyle tabloları andıran bir güzelliğe bürünüyor.
Akçaağaçların çeşitli görüntüleri
Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin Ganzhou kentinde bulunan turistik bir bölge, akçaağaçların büyüleyici renkleriyle tabloları andıran bir güzelliğe bürünüyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ganzhou'dan bildiriyor. (XHTV)