Akçaabat'taki Yangın Kontrol Altına Alındı

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, hırdavat ve yapı malzemeleri satışı yapılan alışveriş merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Milyonlarca liralık hasara yol açan ve AVM'nin depo kısmındaki elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangında ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangınla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

HABER-KAMERA: Selçuk BAŞAR-Efnan DEMİREREN/AKÇAABAT, (Trabzon),