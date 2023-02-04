Akçaabat'ta üç noktada mobil atık getirme ünitesi kuruldu

Akçaabat Belediyesince çevre kirliliğini önlemek amacıyla üç noktada mobil atık getirme ünitesi kuruldu.

İlçe Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, yaptığı yazılı açıklamada, israfın ve çevre kirliliğinin önüne geçerken aynı zamanda ekonomiye de katma değer sağlamak gerektiğini belirtti.

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için sıfır atık ve çevre bilinciyle hareket ettiklerinin altını çizen Ekim, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz temizlik sevgi işi diyerek, ilçemizi daha temiz, güzel ve yaşanılabilir hale getirme gayretindeyiz. İlçemizde kötü koku ve çevre kirliliğinin önüne geçmek adına yeni nesil yer altı çöp konteyneri sistemi ile hemşehrilerimize hizmet sağlıyoruz. Daha da temiz bir Akçaabat için ilçemizin dört bir köşesinde özveriyle çalıyoruz. Son olarak hayata geçirdiğimiz mobil atık getirme merkezi ünitelerini bu manada çok değerli buluyorum. İnşallah Akçaabat'ımız için her zaman daha iyisini, daha güzelini yapmak için çalışmaya devam edeceğiz."

Karton, plastik, cam, metal, elektronik ve bitkisel yağ atıklarının toplanacağı üniteler, Dürbinar Mahallesi İnönü Caddesi Ağanoğlu İlkokulu önüne, Söğütlü Mimar Sinan Caddesi ve Yıldızlı Konakaltı Caddesi'ne yerleştirildi.