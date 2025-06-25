Akçaabat'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde otomobille çarpışarak dereye yuvarlanan araçtaki 3 kişi, yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza akşam saatlerinde ilçeye bağlı Dörtyol Mahallesi'nde meydana geldi. A.R.A. yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, köprüye giriş yapmak için dönüş yaptığı esnada sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle takla atan hafif ticari araç dereye yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre hafif ticari aracın sürücüsü ile beraberindeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, yolda dönüş yapan hafif ticari aracın, otomobille çarpışması sonucu dereye yuvarlandığı, çevredeki esnaf ve vatandaşların yaralıların yardımına koştuğu yer aldı.

FOTOĞAFLI