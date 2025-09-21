Haberler

Akçaabat'ta Toprak Kayması Nedeniyle Ulaşım Tek Şeritten Sağlanıyor

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle Sera Gölü yolunda ulaşım, tek şeritten kontrollü şekilde sağlanmakta. Ekipler bölgede temizlik çalışmaları yürütüyor.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle Sera Gölü yolunda ulaşım, tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Alınan bilgiye göre, kentte etkili sağanak sonrası ilçenin Sera Gölü mevkisinde toprak kayması meydana geldi.

Yamaçtan kopan kaya parçaları ile toprak birikintisinin yola sürüklenmesi üzerine Sera Gölü yolunun tek şeridi ulaşıma kapandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Ulaşımın tek şeritten kontrollü sağlandığı bölgede, ekiplerin temizleme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
