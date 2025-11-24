Akçaabat'ta Silahlı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde dolmuş şoförü L.B., M.Ç. ile arasında çıkan tartışmanın ardından silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. Hastanede tedavi gören L.B. yaşamını yitirdi, M.Ç. gözaltına alındı.
İlçede dolmuş şoförü olarak çalışan L.B. ile M.Ç. arasında dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
M.Ç'nin tabancayla ateş ettiği L.B. ağır yaralandı.
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne kaldırılan L.B, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan M.Ç'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel