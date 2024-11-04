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Akçaabat'ta Silahlı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Akçaabat'ta Silahlı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada, E.H. tarafından vurulan 27 yaşındaki Beytullah Komar hayatını kaybetti. Jandarma, şüpheliyi yakalamak için çalışmalara başladı.

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde sahil yolunda çıkan silahlı kavgada E.H.'nin tabancayla vurduğu Beytullah Komar (27), hayatını kaybetti. Jandarma, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, sabah saatlerinde Karadeniz Sahil Yolu'nun Salacık Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İlçede galericilik yapan Beytullah Komar otomobilini park ettikten sonra yanına E.H. geldi. Burada taraflar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.H., tabancayla Komar'a ateş edip, kaçtı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde vücudunda kurşun izleri bulunan Komar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Beytullah Komar'ın cansız bedeni, savcılık ve olay yeri incelemeleri sonrası otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Jandarma, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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