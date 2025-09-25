Akçaabat'ta Orman Yangınları İçin Tatbikat Düzenlendi

TRABZON'un Akçaabat ilçesine bağlı Kayabaşı Yaylası'nda, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) koordinasyonunda tatbikat düzenlendi. Senaryo gereği orman yangınlarında yaralanan kişiler için gölde ve ormanda arama kurtarma çalışmaları gerçekleştirildi.

Akçaabat ilçesine bağlı deniz seviyesinden 1800 metre yükseklikteki Kayabaşı Yaylası'nda 15'inci Bölge Trabzon Koordinatörlüğü tarafından Artvin, Gümüşhane ve Giresun illerinden toplam 117 personel ve 30 aracın katıldığı bölge tatbikatı düzenlendi. Senaryo gereği acil müdahale ünitelerinin kurulduğu tatbikatta orman yangınlarından etkilenen yaralı kişilere müdahale edildi. Gerçeği aratmayan tatbikatta personeller, gölde ve ormandaki arama kurtarma çalışmalarını başarıyla tamamladı. UMKE koordinesinde yürütülen tatbikata, Orman Bölge Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye ve Sualtı Kurtarma Ekibi (SAK) katıldı.

'117 PERSONEL VE 30 ARAÇLA TATBİKATI İCRA EDECEĞİZ'

UMKE Sorumlusu Serkan Sayar, tatbikat öncesi yaptığı açıklamada, "2025 UMKE faaliyeti alanında yer alan UMKE tatbikatını icra edeceğiz. Giresun, Gümüşhane, Artvin ve Trabzon illerinden gelen UMKE personellerimiz, ayrıca paydaş kurumlarımız olan Orman Bölge Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma ve su altı timleri ile birlikte 117 personel ve 30 araçla birlikte faaliyeti icra edeceğiz" dedi.

'ORMAN YANGINLARINDAKİ MÜDAHALELERİ İŞLEYECEĞİZ'

Tatbikatın etaplarına ilişkin bilgi veren Sayar, "Senaryo gereği bu tatbikatta orman yangınlarındaki müdahaleleri işlemeyi düşündük. Son zamanlarda ülkemizin başına bela olan, can ve mal kayıplarına neden olan yangınlarda ormanlarda yaralanan işçilerimiz ve vatandaşlarımız ihtiyaçlarına müdahil olup böyle bir senaryoyu uygun gördük. Tatbikatta üç ayrı etap olacak. Orman yangını söndürmeye çalışırken etkilenen 10 vatandaşımıza müdahale edeceğiz. Helikopterler su alırken göle düşen bir personelin kurtarılması için JAK ve su altı timleri ile yapılan bir etabımız da olacak. Kurduğumuz acil müdahale ünitelerine gelerek uygun hastaneler nakledilecekler. Son etapta da orman söndürmeye giden bir ekibin yüksekten düşmesiyle birlikte bulunduğu yeri acil çağrı merkezine iletmesi ve yaralıya ulaşıp uygun tekniklerle birkaç kilometre taşınması tatbikatı yapılacak. 87'si UMKE personeli olmak üzere; 117 personel ile tatbikatımızı icra edeceğiz" diye konuştu.

HABER-KAMERA: Selçuk BAŞAR-Efnan DEMİREREN/AKÇAABAT(Trabzon),