Akçaabat'ta kumar oynayan 4 kişiye para cezası

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kumar oynarken suçüstü yakalanan 4 kişiye para cezası verildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akçaabat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren bir iş yerinde arama yaptı.

Aramada, kumar oynarken yakalanan 4 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 25 bin 700 lira idari para cezası uygulandı.

İş yeri sahibi hakkında ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan soruşturma başlatıldı.