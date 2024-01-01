Akçaabat'ta kumar oynayan 4 kişiye para cezası
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kumar oynarken suçüstü yakalanan 4 kişiye toplam 25 bin 700 lira idari para cezası verildi. İş yeri sahibi hakkında ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan soruşturma başlatıldı.
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kumar oynarken suçüstü yakalanan 4 kişiye para cezası verildi.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akçaabat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren bir iş yerinde arama yaptı.
Aramada, kumar oynarken yakalanan 4 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 25 bin 700 lira idari para cezası uygulandı.
İş yeri sahibi hakkında ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan soruşturma başlatıldı.