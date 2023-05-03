Akçaabat'ta 'İlkokullar Arası Futbol Turnuvası' düzenlendi

Akçaabat Belediyesi tarafından "İlkokullar Arası Futbol Turnuvası" düzenlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen turnuvaya ilçedeki 10 okul katıldı.

Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, sporcuların centilmenlik içerisinde mücadele etmeyi bu yaşta öğrenmeleri gerektiğini ifade etti.

Ekim, minik öğrencilerin dostça mücadelesini izlemekten gurur duyduklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bütün müsabakalar sporla iç içe bir tarihi olan şehrin çocuklarından beklendiği şekilde centilmenlik içerisinde geçti. Minik futbolcularımızın her birine ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyor, kazanan takımları tebrik ediyorum. Çocuklarımıza, gençlerimize ve Akçaabat'ımızdaki bütün hemşehrilerimize yönelik spor kurslarımız ve sportif etkinliklerimiz devam edecek."

Turnuvada gerçekleşen 44 karşılaşma sonunda Merkez İlkokulu birinci, Abdullah Fazıl Ağanoğlu İlkokulu ikinci, Söğütlü İlkokulu üçüncü oldu, Fatih İlkokulu ise en centilmen takım seçildi.