Akçaabat'ta Hırsızlık İddiasıyla 3 Şüpheli Yakalandı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde hırsızlık iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bir iş yerinin imalathanesinden malzeme çalındığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.

JASAT ve Asayiş Timlerince yapılan araştırmalarda, hırsızlık olayının A.K, A.Ö. ve Y.T. tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı, suçlarını itiraf etti.

Çalınan malzemeler, şüphelilerin satmak için sakladığı yerden alınarak imalathane sahibine teslim edildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.