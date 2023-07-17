Akçaabat'ta Gürültülü Egzoz Kullanan Sürücülere 12 Bin 192 Lira Cezai İşlem Uygulandı

Akçaabat ilçesinde gürültülü egzoz kullanan 3 sürücüye toplam 12 bin 192 lira ceza uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan açıklamaya göre, gürültü çıkararak çevreye rahatsızlık veren araç sürücülerine yönelik çalışma yürütüldü. 3 araç şoförü hakkında işlem yapıldı ve toplamda 12 bin 192 lira ceza kesildi. Ayrıca, sürücülerin ceza puanları düşürüldü ve araçlar trafikten men edildi.