Akçaabat'ta Gürültülü Egzoz Kullanan Sürücülere 12 Bin 192 Lira Cezai İşlem Uygulandı
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Akçaabat ilçesinde gürültülü egzoz kullanan 3 sürücüye toplam 12 bin 192 lira ceza uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan açıklamaya göre, gürültü çıkararak çevreye rahatsızlık veren araç sürücülerine yönelik çalışma yürütüldü. 3 araç şoförü hakkında işlem yapıldı ve toplamda 12 bin 192 lira ceza kesildi. Ayrıca, sürücülerin ceza puanları düşürüldü ve araçlar trafikten men edildi.
Akçaabat ilçesinde gürültülü egzoz kullanan 3 sürücüye toplam 12 bin 192 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gürültü çıkararak çevreye rahatsızlık veren araç sürücülerine yönelik çalışma yürütüldü.
3 araç şoförü hakkında işlem yapan ekipler, toplam 12 bin 192 lira ceza kestiği sürücülerin ceza puanlarını düşürdü.
Araçlar trafikten men edildi.