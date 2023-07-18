Akçaabat'ta Atatürk Heykeline Saldıran Şüpheli Yakalandı
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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen S.V., balyozla Atatürk heykeline saldırdı. Şüpheli gözaltına alındı ve heykelin hasarı onarılıyor.
TRABZON'un Akçaabat ilçesinde balyozla Atatürk heykeline saldıran S.V. (36), gözaltına alındı.
Olay, gece saatlerinde ilçe belediye binası önünde meydana geldi. Akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen S.V., balyozla Atatürk heykeline saldırdı. Heykelin bacak kısımlarını parçalayıp, bölgeden uzaklaşan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Hasar gören heykel onarılırken, S.V.?nin sorgusunun sürdüğü belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel